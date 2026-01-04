«Они принесли смертельный подарок». Дед Мороз и Снегурочка устроили взрыв во Владивостоке. Кто заказал им дерзкое преступление?

24 года назад, 4 января 2002 года, в Доме молодежи во Владивостоке прогремел взрыв — бомба сработала в офисе одной из коммерческих фирм и унесла жизнь ее сотрудника. Двое его коллег, которые в тот момент находились рядом, получили ранения. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, и началось расследование, итоги которого оказались весьма неожиданными. Как оказалось, бомбу в офис фирмы под видом новогоднего подарка принесли неизвестные в костюмах Деда Мороза и Снегурочки. Подробности запутанного уголовного дела со сказочными персонажами и новогодним оттенком — в материале «Ленты.ру».

Утром 4 января 2002 года в совместный офис компаний «Рейн» и «Прим-Ойл» в Доме молодежи во Владивостоке пришли две девушки, одетые в костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Они попросили сотрудников собраться вместе, поздравили с наступившим Новым годом и со словами «От нашей фирмы — вашей» передали им коробку в красочной обертке.

Внутри находилась фарфоровая настольная лампа — подарок для гендиректора «Рейна» Сергея Иванова, которого в тот момент не было на месте. Он вместе с семьей улетел в Таиланд на новогодние праздники, так что светильник принял его заместитель Алексей Чичаев. Когда женщины ушли, Чичаев решил проверить, работает ли лампа.

[Дед Мороз и Снегурочка — прим. «Ленты.ру»] прочитали поздравительные, вытащили подарок, отдали и все. По-моему, гелиевая лампа. В сеть ее включил Леша Александр Один из пострадавших

Он включил ее в розетку — и сразу же раздался мощный взрыв. Взрывная волна моментально разнесла офис: в помещении выбило стекла, поломало офисную мебель и технику. Трех сотрудников фирмы, которые находились рядом с «подарком», экстренно госпитализировали с различными травмами.

Алексея Чичаева который включил лампу в сеть, поместили в реанимацию в крайне тяжелом состоянии — при взрыве ему обожгло лицо и повредило верхние дыхательные пути. Врачи боролись за его жизнь, но спасти мужчину так и не смогли. Двое других пострадавших сотрудников получили ожоги.

Здание Дома молодежи во Владивостоке Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Компания «Рейн» занималась оптовой продажей нефтепродуктов. Их офис находился в одном здании с городским кинотеатром — киноконцертным комплексом New Wave Cinema, где в момент взрыва, прямо за стеной проходила детская новогодняя елка. К счастью, никто из детей не пострадал. Во избежание паники гостям праздника решили не сообщать о случившемся.

Подрывники сами пришли в милицию с повинной

После взрыва на место ЧП приехали сотрудники правоохранительных органов, включая руководителей всех силовых структур Приморского края. Было возбуждено уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ — начались следственные действия. К поиску загадочных подрывников привлекли лучших специалистов краевых управлений МВД и ФСБ.

Владивостокская милиция выяснила, что женщины, которые принесли заминированный подарок в офис компании «Рейн», уехали на белой Toyota Chaser 1987 года выпуска. В подаренном ими светильнике было спрятано самодельное взрывное устройство (СВУ), начиненное тротилом и картечью. Его детонатор сработал при подключении к электрической сети.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Искать подозреваемых долго не пришлось — наутро они сами пришли в милицию с повинной, сообщив, что увидели сюжет о взрыве в новостях по ТВ. Как оказалось, девушки в то время подрабатывали аниматорами — переодевались в костюмы Деда Мороза и Снегурочки, чтобы вручать подарки представителям коммерческих фирм.

За доставку опасного подарка для «деловых партнеров» в офис фирмы «Рейн» им заплатил 500 рублей загадочный заказчик —худощавый мужчина 30-35 лет, который носил очки в роговой оправе, черную вязаную шапку с рисунком и пышные усы, похожие на накладные (вероятно, для конспирации). Он ездил на синем Mitsubishi Pajero с серой полосой внизу.

Заказчиком взрыва оказался обиженный бизнес-партнер

Фоторобот предполагаемого заказчика взрыва, составленный со слов девушек, направили во все отделы милиции. Вскоре мужчину из ориентировки нашли, но настоящим заказчиком оказался не он, а его знакомый — 33-летний Сергей Минеев, тесно связанный как с фирмой «Рейн», так и с ее гендиректором Сергеем Ивановым.

Минеев входил в состав совета директоров «Рейна», однако незадолго до Нового года его исключили за многочисленные нарушения. Тогда он затаил обиду на бывшего компаньона Иванова и задумал месть. Для нее Минеев позаимствовал у своего приятеля двухсотграммовую тротиловую шашку и два электродетонатора.

Последствия взрыва в Доме молодежи во Владивостоке. 4 января 2002 года Фото: Владимир Саяпин / ТАСС

Один из них он опробовал, взорвав пустую бочку, а второй решил установить в какой-нибудь предмет и передать его в офис «Рейна». Для этого Минеев привлек другого своего знакомого, который за «гонорар» передал фарфоровую настольную лампу тем самым девушкам-аниматорам.

Этот посредник был уверен, что в лампе спрятано подслушивающее устройство — оно якобы понадобилось Минееву, чтобы отслеживать разговоры коллег в его отсутствие.

Версия о причастности задержанного разрабатывалась с самого начала. Это один из учредителей компании, который давно имел разногласия с директором. Девушки, которые принесли смертельный подарок, тоже были ни при чем и сами могли стать жертвами взрыва Валерий Василенко В 2002 году — прокурор Приморского края

При обысках у заказчика нашли большой арсенал

Троих причастных к взрыву задержали 27 февраля 2002 года. Сергею Минееву сразу же предъявили обвинение по статье о расправе и отправили под стражу. При этом дома у него нашли целый арсенал.

Так, при обысках обнаружили шумовой пистолет с вкладышем для стрельбы патронами 12-го калибра, ручку-пистолет под патрон калибра 5,6 миллиметра, а также по две гранаты с запалами и тротиловые шашки весом 400 и 100 граммов, около 100 патронов различного калибра и детонаторы. Кроме того, у Минеева нашли и изъяли компоненты для сборки СВУ.

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Двоих подельников, которых задержали вместе с Минеевым, арестовывать не стали. Одного из них суд отпустил под подписку о невыезде. Какую меру пресечения избрали второму, журналистам так и не раскрыли. Известно лишь, что во время обысков в его доме силовики обнаружили остатки взрывчатых веществ, пистолеты, патроны и гранаты.

В ходе следствия Минеев признался в причастности к взрыву в Доме молодежи. По его словам, он хотел лишь напугать бывших коллег, а «убивать никого не хотел». Основной же его целью был гендиректор Сергей Иванов, которого, по счастливой случайности, в роковой день не оказалось в офисе.

Заказчик взрыва получил 19 лет колонии

В июле 2002 года дело о взрыве в офисе «Рейна» передали в суд для рассмотрения по существу. Известно, что следователи проверяли задержанных на причастность и к другим похожим преступлениям, но, судя по всему, эти подозрения не подтвердились.

Здание Приморского краевого суда Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В феврале 2003 года Приморский краевой суд приговорил Сергея Минеева к 19 годам колонии строгого режима по целому ряду статей УК РФ. Среди них — 105 («Убийство, совершенное общеопасным способом»), 112 («Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести»), 222 («Незаконный оборот оружия») и 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ.

Минеева также обязали возместить материальный ущерб, который нанес устроенный им взрыв, и компенсировать затраты на лечение бывших коллег.

