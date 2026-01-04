Собянин сообщил о 14 сбитых БПЛА при подлете к Москве за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ за минувшую ночь отразили атаку 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин рассказал, что эффективность работы системы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9 процента. Он отметил, что «в мире никто ничего подобного не достигал». Он уточнил, что по столице были выпущены тысячи беспилотников, но долетели «буквально считаные единицы».