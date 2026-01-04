Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:29, 4 января 2026Россия

Собянин сообщил о 14 сбитых БПЛА при подлете к Москве за ночь

Собянин: Силы ПВО за ночь отразили атаку 14 БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Минобороны РФ / Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ за минувшую ночь отразили атаку 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом в мессенджере Max сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин рассказал, что эффективность работы системы ПВО вокруг Москвы составляет 99,9 процента. Он отметил, что «в мире никто ничего подобного не достигал». Он уточнил, что по столице были выпущены тысячи беспилотников, но долетели «буквально считаные единицы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Москвичам предложили кофе в стакане из колбасы

    Еда и питомцы Мадуро вызвали интерес разведки США

    Президент Колумбии ответил на предостережение Трампа

    Мужчина убил молодого человека на глазах у его родных и сбежал с отрубленной головой

    Врач назвал нетипичные признаки опухоли головного мозга

    Экс-премьер Японии усомнился в законности атаки США на Венесуэлу

    В США пообещали обеспечить Венесуэлу бесплатным интернетом Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok