Стало известно о новых санкциях против российского ОПК

СНБО Украины ввел новые санкции против ОПК РФ

СНБО Украины ввел новые санкции против ОПК РФ. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

По данным издания, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел новые санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, которые связаны с производством средств связи, РЭБ и электроники для российского оборонно-промышленного комплекса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении пяти китайских компаний.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция задумали торговать в национальных валютах.