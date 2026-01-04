Реклама

Россия
13:33, 4 января 2026Россия

Стало известно о новых санкциях против российского ОПК

СНБО Украины ввел новые санкции против ОПК РФ
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: President.gov.ua / Wikimedia

СНБО Украины ввел новые санкции против ОПК РФ. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».

По данным издания, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел новые санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, которые связаны с производством средств связи, РЭБ и электроники для российского оборонно-промышленного комплекса.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении пяти китайских компаний.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция задумали торговать в национальных валютах.

