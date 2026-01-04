Стало известно о новых санкциях против российского ОПК

СНБО Украины ввел новые санкции против ОПК РФ. Об этом сообщает «Интерфакс Украина».
По данным издания, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) ввел новые санкции против 95 физических и 70 юридических лиц, которые связаны с производством средств связи, РЭБ и электроники для российского оборонно-промышленного комплекса.
До этого президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие указ Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении пяти китайских компаний.
Ранее сообщалось, что Россия и Турция задумали торговать в национальных валютах.