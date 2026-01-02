Реклама

Экономика
10:50, 2 января 2026Экономика

Россия и Турция задумали торговать в национальных валютах

В Турции заявили, что торговля с РФ в нацвалютах решит проблему санкций
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Торговля с Россией в национальных валютах может решить ряд вопросов, в частности разрешит проблемы с банковскими переводами. Об этом РИА Новости заявил турецкий высокопоставленный источник.

«Для решения этой проблемы, вызванной, как известно, западными санкциями, рассматриваются разные варианты. Использование национальных валют в расчетах неоднократно поднималось на уровне лидеров, были даны поручения изучить этот процесс», — сказал он.

По словам собеседника агентства, вопрос перехода на нацвалюты «требует дальнейшего детального изучения».

Ранее турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин заявил, что Турция в торговле с Россией столкнулась с проблемой курсовой разницы валют.

