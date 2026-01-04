Стало известно о радикальной просьбе Белого дома про главу СБУ

Уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовали в Белом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на профильные ресурсы.

Причина — якобы «несанкционированная» попытка атаки дронами-камикадзе на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу Василия Малюка.

В декабре 2025 года стало известно, что бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка.