Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:43, 4 января 2026Мир

Стало известно о радикальной просьбе Белого дома про главу СБУ

Уволить главу СБУ Василия Малюка потребовали в Белом доме
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Valerie Plesch / dpa / Global Look Press

Уволить главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовали в Белом доме. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель» со ссылкой на профильные ресурсы.

Причина — якобы «несанкционированная» попытка атаки дронами-камикадзе на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области.

Ранее командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаил Драпатый выступил против идеи президента страны Владимира Зеленского отправить в отставку главу Василия Малюка.

В декабре 2025 года стало известно, что бывший руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак перед своей отставкой пытался уволить Малюка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Венесуэле раскрыли подробности похищения Мадуро

    Вучич оценил реакцию России на события в Венесуэле

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    ВСУ начали притворяться мирным населением у Красноармейска

    Премьер Гренландии жестко ответил на угрозы Трампа

    Названа цель установки переносного ЗРК на российском беспилотнике

    Стало известно о радикальной просьбе Белого дома про главу СБУ

    В Сургуте нашли тело известного врача

    BMW врезалась в остановку с людьми в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok