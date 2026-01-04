Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:16, 4 января 2026Мир

Трамп рассказал о своем отношении к Путину

Трамп заявил, что не в восторге от Путина из-за Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп рассказал о своем отношении к российскому лидеру Владимиру Путину. Об этом он заявил во время общения с журналистами, трансляцию его речи вел Белый дом на YouTube.

Трампа спросили, злится ли он на Путина из-за продолжающегося конфликта на Украине. «Я не в восторге от него», — ответил глава американской администрации и добавил, что не боится президента России.

Рассуждая о возможных изменениях в российско-американских отношениях после операции США по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Трамп пообещал, что Вашингтон уладит существующие вопросы с Москвой. При этом он выразил мнение, что атака США на Венесуэлу вряд ли повлияет на отношения с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Трамп рассказал о своем отношении к Путину

    В Финляндии увидели необычную деталь в похищении Мадуро

    Оккультистку Черногорскую из «Правого сектора» ликвидировали

    Советники Трампа раскрыли подробности его плана по Венесуэле

    Мадуро окружили вертолеты и бронетехника

    Канада поддержала операцию США в Венесуэле

    В похищении Мадуро увидели пользу для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok