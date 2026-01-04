Трампа предупредили о сокрушительных последствиях из-за захвата Мадуро

Экс-президент Мексики Лопес предостерег США от поражения из-за похищения Мадуро

Бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал операцию Вашингтона нападением на суверенитет Венесуэлы, а захват Николаса Мадуро — похищением. Об этом он заявил в своем обращении в соцсети Х.

По словам политика, США атаковали волю венесуэльского народа, когда нацелились на их страну и выдворили главу республики из его резиденции. Америка действует как «глобальный тиран», чего бы не потерпел Авраам Линкольн, считает Обрадор.

В своем обращении экс-президент призвал главу Белого дома Дональда Трампа руководствоваться здравым смыслом при принятии решений о возможной смене режима. Он отметил, что «сегодняшняя мимолетная победа может завтра обернуться сокрушительным поражением».

Обрадор привел цитату бывшего мексиканского главы Бенито Хуареса, который боролся с иностранной оккупацией: «Уважение к правам других — это мир».

Ранее стало известно, что суд определил судьбу поста президента Венесуэлы из-за похищения Николаса Мадуро. Временно исполняющей обязанности руководителя республики станет вице-президент Делси Родригес.