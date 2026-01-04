Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:56, 4 января 2026Мир

Трампа предупредили о сокрушительных последствиях из-за захвата Мадуро

Экс-президент Мексики Лопес предостерег США от поражения из-за похищения Мадуро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Бывший президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал операцию Вашингтона нападением на суверенитет Венесуэлы, а захват Николаса Мадуро — похищением. Об этом он заявил в своем обращении в соцсети Х.

По словам политика, США атаковали волю венесуэльского народа, когда нацелились на их страну и выдворили главу республики из его резиденции. Америка действует как «глобальный тиран», чего бы не потерпел Авраам Линкольн, считает Обрадор.

В своем обращении экс-президент призвал главу Белого дома Дональда Трампа руководствоваться здравым смыслом при принятии решений о возможной смене режима. Он отметил, что «сегодняшняя мимолетная победа может завтра обернуться сокрушительным поражением».

Обрадор привел цитату бывшего мексиканского главы Бенито Хуареса, который боролся с иностранной оккупацией: «Уважение к правам других — это мир».

Ранее стало известно, что суд определил судьбу поста президента Венесуэлы из-за похищения Николаса Мадуро. Временно исполняющей обязанности руководителя республики станет вице-президент Делси Родригес.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Названа безопасная для здоровья суточная порция мандаринов

    В США объяснили жесткие условия этапирования Мадуро

    Российские военные поздравили бойцов ВСУ необычной елкой

    Над российскими регионами за ночь сбили почти сто беспилотников

    В США предупредили о последствиях атаки на Венесуэлу для Трампа

    Трампа предупредили о сокрушительных последствиях из-за захвата Мадуро

    В Китае пришли к одному выводу после атаки США на Венесуэлу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok