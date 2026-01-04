Реклама

В Британии назвали срок начала третьей мировой войны

Daily Star: Третья мировая война может начаться в 2026 году
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
Третья мировая война может начаться в 2026 году. С таким прогнозом выступили обозреватели британского издания Daily Star.

В качестве аргументов они, со ссылкой на мнение экспертов, привели пять ключевых зон потенциального конфликта.

Первым из них является эскалация в Карибском море, связанная с переходом администрации президента США Дональда Трампа к силовой политике по отношению к Венесуэле. Второй зоной потенциального конфликта называют Финский залив, где усиливается напряженность между Россией и странами региона.

Третьей потенциальной точкой столкновения, как отмечают обозреватели, являются острова Цзиньмэнь у побережья Китая, которые могут быть вовлечены в конфликты вокруг Тайваня.

Четвертой зоной называют Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти. Эксперты опасаются, что Иран, в случае эскалации конфликта с Израилем или США, может попытаться перекрыть пролив. Пятой точкой напряженности называют Сеул и Корейский полуостров.

Ранее в МИД России заявили, что Европа и НАТО ведут курс, который может поставить мир на грань третьей мировой войны. Уточняется, что в обновленной Национальной стратегии обороны на 2025-2030 годы Румынии говорится, что стране угрожает Россия.

