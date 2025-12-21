В МИД России заявили о риске начала третьей мировой из-за Европы и НАТО

МИД России: Европа и НАТО могут поставить мир на грань третьей мировой

Европа и НАТО ведут курс, который может поставить мир на грань третьей мировой войны. Об этом директор второго европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон, чьи слова приводит ТАСС.

Он отметил, что в обновленной Национальной стратегии обороны на 2025-2030 годы Румынии утверждается, что стране угрожает Россия.

«В действительности угрозу национальной безопасности Румынии несет не Россия, как утверждается в упомянутом документе, а следование Бухареста агрессивному и авантюрному курсу ЕС и НАТО, руководство которых, в свою очередь, ради собственных эгоистичных интересов готово поставить мир на грань третьей мировой войны», — пояснил дипломат.

По мнению Пилипсона, эти люди вряд ли сознают истинный смысл безрадостной перспективы.

Ранее американский бизнесмен Илон Маск согласился с заявлением главы национальной разведки США Тулси Габбард в том, что «глубинное государство» и подконтрольные ему СМИ хотят саботировать мирные усилия президента США Дональда Трампа по Украине.