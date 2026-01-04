В Германии заявили о покорном вассальстве лидеров ЕС после слов Мерца о Венесуэле

Дагделен: Действия США в Венесуэле показали покорное вассальство лидеров ЕС

Действия США в Венесуэле показали покорное вассальство лидеров Евросоюза (ЕС). Об этом заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен в соцсети X.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц не стал давать правовую оценку захвату США президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро, пояснив, что для этого нужно время. При этом он подчеркнул, что отношения между государствами должны основываться на принципах международного права.

«Ничего, кроме покорного вассальства. Правительственная элита стран ЕС не может даже пойти в пекарню, не спросив предварительно разрешения в Вашингтоне», — отреагировала Дагделен на слова Мерца.

В свою очередь, бывший премьер-министр Японии и лидер ведущей оппозиционной Конституционно-демократической партии страны Есихико Нода усомнился в законности действий США в Венесуэле. Он назвал произошедшее явным «перегибом».

3 января президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро и его жены, которым предъявили обвинения в наркоторговле. Они были вывезены из Венесуэлы. В сети также появились кадры, на которых Мадуро в наручниках и с мешком на голове выводят из самолета.