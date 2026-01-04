Реклама

В Госдуме расссказали о новом виде мошенничества в WhatsApp

Немкин: Мошенники начали рассылать в WhatsApp уведомления о верификации
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: ximgs / Shutterstock / Fotodom

Мошенники начали рассылать пользователям WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) уведомления о якобы срочной верификации аккаунтов и установке обновлений для того, чтобы получить доступ к учетным записям, контактам и финансам граждан. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин, передает РИА Новости.

«Постепенное ограничение работы WhatsApp в России стало фактором, которым оперативно воспользовались мошенники... Злоумышленники начали активно эксплуатировать страх потерять доступ к общению и данным», — сказал он.

При этом депутат подчеркнул, что WhatsApp как иностранный сервис уже давно является удобной средой для мошенников, а ответственность за подобные риски во многом лежит на самой платформе. «В отличие от российских платформ, где выстроены каналы реагирования и профилактики, здесь интересы пользователей явно не в приоритете», — подчеркнул он.

28 ноября Роскомнадзор начал ограничивать работу WhatsApp. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер используется для организации преступлений, в том числе связанных с терроризмом. Роскомнадзор подчеркнул, что в случае если платформа продолжит игнорировать требования российских законов, ее полностью заблокируют в России.

