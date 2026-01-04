В Киеве взорвался автомобиль

В Оболонском районе Киева взорвался внедорожник, есть пострадавшие

В Оболонском районе Киева взорвался внедорожник. Об этом сообщает полиция украинской столицы в Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате инцидента есть пострадавшие. На место выехали полицейские подразделения, кинологи, саперы и другие службы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что после инцидента были госпитализированы два человека.

При этом, по неподтвержденным данным некоторых СМИ, автомобиль может принадлежать неизвестному украинскому военному.

В августе схожий инцидент произошел в Подольском районе Киева. Тогда рядом с жилым домом произошел взрыв в автомобиле, окрашенном под военный.