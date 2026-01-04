Реклама

03:17, 4 января 2026
Интернет и СМИ

В операции США в Венесуэле увидели сигнал Киеву

Berliner Zeitung: США послали сигнал Киеву операцией в Венесуэле
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Операция Соединенных Штатов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро стала серьезным сигналом Киеву. Об этом сообщается в статье немецкой газеты Berliner Zeitung.

«Сегодняшний день послал нам более серьезный сигнал, чем любые неудачи в мирных переговорах последних дней и недель, а также проблемы на фронте», — заявил изданию украинский военный.

Как утверждается в публикации, многие украинцы подозревают, что США потеряли всякий интерес к прекращению конфликта на Украине, сконцентрировавшись на американском континенте.

«Однако такой взгляд был бы слишком узким, поскольку он упускает из виду Дональда Трампа, который всегда рассчитывает издержки и выгоды власти», — отмечается в материале.

Ранее глава США Дональд Трамп заявил, что власть президента Николаса Мадуро, которого американские военные захватили в ходе операции в Каракасе, закончилась. Он больше не является президентом Венесуэлы.

