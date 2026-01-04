Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
03:39, 4 января 2026Интернет и СМИ

В похищении Мадуро увидели пользу для России

Макгрегор: Россия победит на Украине, пока Трамп занят Венесуэлой
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Пока президент США Дональд Трамп занят Венесуэлой, Россия имеет возможность завершить конфликт на Украине на своих условиях. Пользу в похищении венесуэльского лидера Николаса Мадуро для РФ увидел бывший американский полковник Дуглас Макгрегор в статье для Responsible Statecraft.

«Фактически, администрация Трампа, скорее всего, тихо откажется от этих усилий [по урегулированию на Украине], в то время как Москва полностью сосредоточится на прекращении войны на Украине на своих собственных условиях», — считает он.

По мнению автора, похищение Мадуро также поможет Трампу отвлечь внимание мировой общественности от неудачных попыток навязать России невыгодное ей соглашение по Украине.

Ранее Трамп заявил, что атака США на Венесуэлу вряд ли повлияет на отношения Вашингтона с Москвой. Он добавил, что никогда не обсуждал фигуру Мадуро с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские генералы впервые с начала СВО выступили против плана Зеленского. Почему военачальники просят не увольнять главу СБУ?

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Трамп рассказал о своем отношении к Путину

    В Финляндии увидели необычную деталь в похищении Мадуро

    Оккультистку Черногорскую из «Правого сектора» ликвидировали

    Советники Трампа раскрыли подробности его плана по Венесуэле

    Мадуро окружили вертолеты и бронетехника

    Канада поддержала операцию США в Венесуэле

    В похищении Мадуро увидели пользу для России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok