16:45, 4 января 2026

В Приволжье случился транспортный коллапс

Транспортный коллапс случился в Приволжском федеральном округе
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал SHOT

В Приволжском федеральном округе случился транспортный коллапс из-за мощного снегопада. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«В Татарстане, где со вчерашнего дня бушуют метель и ветер, произошло несколько крупных аварий. (...) В Башкирии сотни фур встали перед перекрытой трассой М-5 "Урал"», — указано в сообщении.

Отмечается, что несколько крупных аварий произошли в Удмуртии и в Ульяновской области, а в Оренбургской было ограничено движение грузовиков, маршруток и пассажирских автобусов.

Ранее власти Крестецкого округа Новгородской области начали бесплатно раздавать жителям населенных пунктов топливо в связи с длительным отсутствием электроэнергии.

