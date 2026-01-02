Реклама

19:31, 2 января 2026Россия

В российском регионе начали раздавать бензин из-за отключений света

В Новгородской области из-за отключения света начали раздавать топливо
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: страница Сергея Яковлева во «ВКонтакте»

Власти Крестецкого округа Новгородской области начали бесплатно раздавать жителям населенных пунктов топливо в связи с длительным отсутствием электроэнергии. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал глава муниципалитета Сергей Яковлев.

Он пообещал, что раздача бензина продолжится в субботу, 3 января. Место и время выдачи местные власти сообщат дополнительно. На фотографии, прикрепленной к сообщению, видно, что люди стоят в очереди с канистрами на АЗС.

Всего на территории региона без света остаются 1,4 тысячи человек в 120 населенных пунктах. Проблемы также зафиксированы на территории Валдайского, Парфинского, Демянского, Маревского и Маловишерского округов.

До этого в управлении МЧС по Новгородской области отмечали, что в регионе организованы доставка генераторов и воды. Причиной отсутствия электроэнергии называют снегопады.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что около 43 тысяч жителей региона остались без электроснабжения из-за непогоды.

