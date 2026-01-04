В Сербии отказались поддержать конфликт с Россией

Вулин: Я не могу представить, чтобы сербский народ поддержал конфликт с РФ

Сербское общество не поддержит политические силы, которые могут втянуть страну в конфликт с Россией. Об этом заявил бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин, передает ТАСС.

«Я не могу представить, чтобы сербский народ избрал правительство, которое втянуло бы его в конфликт с Россией», — сказал он.

При этом Вулин отметил, что в стране существуют «прозападные, пронатовские партии», которые продвигают идею конфронтации с Россией.

Ранее президент Александр Вучич заявил, что Сербия в возможном конфликте между Европой и Россией находится на своей собственной стороне.

