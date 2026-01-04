Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:41, 4 января 2026Забота о себеЭксклюзив

Врач назвал нетипичные признаки опухоли головного мозга

Врач Буланов: Беспричинные страх или радость могут говорить об опухоли мозга
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: sfam_photo / Shutterstock / Fotodom

На практике опухоли головного мозга далеко не всегда начинаются с резкой боли, рассказал кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов. О нетипичных признаках болезни он рассказал «Ленте.ру».

Доктор сообщил, что при развитии онкологии человек становится рассеянным, хуже планирует дела, теряет интерес к привычным занятиям, у него появляется раздражительность или непривычная апатия. Такие сдвиги, продолжил он, особенно характерны при вовлечении лобных долей и нередко списываются на усталость или стресс.

«У части пациентов первым проявлением становятся странные, трудноописуемые ощущения. Это могут быть фокальные приступы без судорог: внезапное чувство дежа вю, волна «подступа» в животе, беспричинный страх или радость, необычные запахи или вкусы, краткие эпизоды «отключения» внимания. Часто такие состояния воспринимаются как панические атаки, хотя их причина может быть неврологической», — рассказал Буланов.

Материалы по теме:
Отменят ли в России клинические рекомендации для врачей? Зачем нужны и почему нарушаются «золотые» правила диагностики и лечения
Отменят ли в России клинические рекомендации для врачей?Зачем нужны и почему нарушаются «золотые» правила диагностики и лечения
27 июня 2025
«Они имеют право на жизнь» Главный онколог российского региона боролся за права пациентов на лечение. Теперь его хотят посадить
«Они имеют право на жизнь»Главный онколог российского региона боролся за права пациентов на лечение. Теперь его хотят посадить
9 июля 2025
Что может болеть в левом боку: причины болей под ребрами, внизу живота и в груди слева
Что может болеть в левом боку:причины болей под ребрами, внизу живота и в груди слева
17 июля 2025

Среди других неочевидных сигналов врач назвал периодическую утреннюю головную боль, усиливающуюся при кашле или наклоне, тошноту или рвоту с последующим облегчением, новые нарушения зрения, слуха или речи. По его словам, могут также появляться неловкость в руке, мелкие промахи при письме, изменение походки и равновесия, необъяснимая сонливость и общее снижение активности.

Кроме того, продолжил Буланов, при поражении гипофиза симптомы часто выглядят как гормональные мелочи: сбои менструального цикла, выделения из молочных желез, снижение либидо, набор или потеря веса, а у подростков — изменения темпов роста. Обратиться к врачу нужно срочно при первом в жизни приступе, быстро прогрессирующей слабости, выраженных нарушениях речи или зрения, а также в случаях, когда новые симптомы сохраняются и усиливаются более одной-двух недель, заключил доктор.

Ранее британские врачи назвали неочевидный симптом смертельно опасных болезней, прячущийся в утренних простынях. «Если вы регулярно просыпаетесь на мокрых простынях, следует обратиться к врачу», — уточнили специалисты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Довыделывался и огреб». Мадуро привезли в Нью-Йорк с мешком на голове

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Москвичам предложили кофе в стакане из колбасы

    Еда и питомцы Мадуро вызвали интерес разведки США

    Президент Колумбии ответил на предостережение Трампа

    Мужчина убил молодого человека на глазах у его родных и сбежал с отрубленной головой

    Врач назвал нетипичные признаки опухоли головного мозга

    Экс-премьер Японии усомнился в законности атаки США на Венесуэлу

    В США пообещали обеспечить Венесуэлу бесплатным интернетом Starlink

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok