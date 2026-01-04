Застрявшие на острове Сокотра россияне попросили Посольство о помощи

Посольство РФ: Ищем варианты вывоза россиян, застрявших на острове Сокотра

Российские туристы не могут выбраться с острова Сокотра в Йеменской Республике из-за введенных ограничений на авиасообщение с архипелагом. Как сообщили в Telegram-канале Посольства России в Йемене, в данный момент предпринимаются все усилия по поиску выхода из ситуации.

В Посольстве добавили, что идет сбор данных о российских гражданах, а также круглосуточное взаимодействие с Департаментом Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел (МИД) России, МЧС России, государственными органами и авиационными властями Йеменской Республики.

Кроме того, в Посольстве отметили, что МИД неоднократно рекомендовало россиянам не ехать на остров.

