Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:16, 4 января 2026Мир

Зеленского жестко раскритиковали после поддержки действий Трампа по Венесуэле

Нортон: Реакция Киева на действия Трампа показывает отношение к демократии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Одобрение украинскими властями действий США против Венесуэлы показывает, что Киеву наплевать на демократию. С таким мнением выступил основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в соцсети X.

«Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы Трампом и похищение ее президента. Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры», — раскритиковал журналист слова Зеленского.

По словам Нортона, Киеву «совершенно наплевать на так называемую демократию».

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. По его словам, «если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше».

В ответ на это депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу следует похитить Зеленского, а не президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата предъявления обвинений Мадуро

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

    Американцы разделились в оценках вторжения в Венесуэлу

    Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов

    Мощное уничтожение натовской техники около Красноармейска сняли на видео

    Похищенного Мадуро прокатили по Нью-Йорку и сняли на видео

    В Балтийском море повредили соединяющий две страны оптоволоконный кабель

    Зеленского жестко раскритиковали после поддержки действий Трампа по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok