Зеленского жестко раскритиковали после поддержки действий Трампа по Венесуэле

Нортон: Реакция Киева на действия Трампа показывает отношение к демократии

Одобрение украинскими властями действий США против Венесуэлы показывает, что Киеву наплевать на демократию. С таким мнением выступил основатель и редактор издания Geopolitical Economy Report Бен Нортон в соцсети X.

«Киевский режим решительно поддерживает бомбардировки Венесуэлы Трампом и похищение ее президента. Украина — это марионеточный режим НАТО, управляемый миллиардером-олигархом, которого спонсируют крупные финансовые структуры», — раскритиковал журналист слова Зеленского.

По словам Нортона, Киеву «совершенно наплевать на так называемую демократию».

Днем ранее украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал захват лидера Венесуэлы Николаса Мадуро американскими военными. По его словам, «если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше».

В ответ на это депутат Верховной Рады Артем Дмитрук заявил, что Трампу следует похитить Зеленского, а не президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

