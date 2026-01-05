Американский режиссер заявил о намерении получить российское гражданство

Американский режиссер Тремблей попросит у Путина российское гражданство

Переехавший в Крым американский режиссер-документалист Реджинальд Тремблей заявил о планах направить прошение президенту России Владимиру Путину о получении гражданства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я очень хочу получить российское гражданство уже почти шесть лет, с тех пор как переехал в Крым, так как собираюсь остаться здесь жить навсегда», — сказал он.

По словам Тремблея, он впервые приехал в Россию в 2016 году, чтобы узнать правду о возвращении Крыма в состав страны. Он добавил, что осознал, какой невероятной страной и культурой является Россия. «Все, что я узнал, заставило меня захотеть здесь жить», — отметил он.

Ранее российско-американский актер Стивен Сигал рассказал о том, как поменялось отношение к нему после принятия российского гражданства. «Кто-то ненавидит меня за российское гражданство, кто-то, наоборот, считает, что это замечательно, поддерживает меня», — сообщил артист.