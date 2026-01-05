На Западе раскрыли жесткую стратегию Трампа по Венесуэле

Reuters: Трамп делает ставку на запугивание, чтобы лидеры Венесуэлы подчинились

После отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти администрация президента Дональда Трампа рассчитывает запугать ближайшее окружение венесуэльского лидера, чтобы заставить его подчиниться линии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что Штаты угрожают дальнейшими военными действиями, которые могут поставить их под угрозу аналогичной участи.

Подчеркивается, что советники Трампа также считают, что им, возможно, удастся наладить закулисную работу с временным президентом Делси Родригес — он, несмотря на публичное неповиновение, «рассматривается как технократ, способный сотрудничать с США в вопросах политического перехода и ключевых проблем, связанных с нефтью».

