Мир
03:35, 5 января 2026Мир

На Западе раскрыли жесткую стратегию Трампа по Венесуэле

Reuters: Трамп делает ставку на запугивание, чтобы лидеры Венесуэлы подчинились
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: IMAGO / Nicole Combea / Pool via C / Global Look Press

После отстранения президента Венесуэлы Николаса Мадуро от власти администрация президента Дональда Трампа рассчитывает запугать ближайшее окружение венесуэльского лидера, чтобы заставить его подчиниться линии США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Агентство уточнило, что Штаты угрожают дальнейшими военными действиями, которые могут поставить их под угрозу аналогичной участи.

Подчеркивается, что советники Трампа также считают, что им, возможно, удастся наладить закулисную работу с временным президентом Делси Родригес — он, несмотря на публичное неповиновение, «рассматривается как технократ, способный сотрудничать с США в вопросах политического перехода и ключевых проблем, связанных с нефтью».

Ранее конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин высказалась об абсурдности действий президента Дональда Трампа в отношении Венесуэлы.

