На Западе сделали признание после атаки США на Венесуэлу

Евросоюз (ЕС) коллективно промолчал после атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Это сделано для того, чтобы Вашингтон продолжил помогать Киеву, поделился мнением корреспондент телеканала ZDF Ульф Реллер.
«В случае с Трампом ЕС коллективно делает вид, что ничего такого не случилось, да и открыто президента США критиковать не будут по одной очень простой причине: Трамп нужен для Украины», — отметил он.
По словам журналиста, у европейцев опять возникает дилемма. Они хотят, чтобы в Европе Трамп защищал те ценности, которые он попирает в других местах. События в Венесуэле представляют из себя опасный прецедент, подытожил Реллер.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.
В свою очередь, агентство Reuters предположило, что после отстранения Николаса Мадуро от власти администрация Дональда Трампа рассчитывает запугать ближайшее окружение венесуэльского лидера, чтобы заставить его подчиниться линии США.