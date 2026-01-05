Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:47, 5 января 2026Мир

На Западе сделали признание после атаки США на Венесуэлу

Журналист Реллер: Евросоюз коллективно промолчал после атаки США на Венесуэлу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: PRESIDENT OF UKRAINE / Keystone Press Agency / Global look Press

Евросоюз (ЕС) коллективно промолчал после атаки Соединенных Штатов на Венесуэлу. Это сделано для того, чтобы Вашингтон продолжил помогать Киеву, поделился мнением корреспондент телеканала ZDF Ульф Реллер.

«В случае с Трампом ЕС коллективно делает вид, что ничего такого не случилось, да и открыто президента США критиковать не будут по одной очень простой причине: Трамп нужен для Украины», — отметил он.

По словам журналиста, у европейцев опять возникает дилемма. Они хотят, чтобы в Европе Трамп защищал те ценности, которые он попирает в других местах. События в Венесуэле представляют из себя опасный прецедент, подытожил Реллер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Штаты на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.

В свою очередь, агентство Reuters предположило, что после отстранения Николаса Мадуро от власти администрация Дональда Трампа рассчитывает запугать ближайшее окружение венесуэльского лидера, чтобы заставить его подчиниться линии США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могут повторить». Медведев заподозрил США в планах провести «венесуэльскую операцию» на Украине

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Российские военные уничтожили пункт управления «Бабой-ягой»

    Трамп раскрыл способ возвращения потраченных на Украину денег

    Трамп ответил на один вопрос об ударе Украины по резиденции Путина

    На Западе сделали признание после атаки США на Венесуэлу

    Раскрыт размер пенсии Байдена

    Удар «Искандера» в украинском городе попал на видео

    Россиян перед разводом будут отправлять на обязательную медиацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok