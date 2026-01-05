Реклама

20:21, 5 января 2026Мир

Начался массовый исход поляков из Германии

RMF24: Впервые за 25 лет поляки массово уезжают из Германии на родину
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Впервые за последние 25 лет поляки стали массово уезжать из Германии и возвращаться на родину. Такие данные приводит радиостанция RMF24, передает РИА Новости.

Зафиксирован случай «обратной миграции», когда число покинувших Германию превысило количество прибывших в страну граждан Польши. Эксперты называют несколько причин сложившейся ситуации: ухудшение экономического положения в Германии, дискриминация и растущая привлекательность Польши.

Сейчас в Германии проживает более 860 тысяч поляков и 2,2 миллиона людей с польскими корнями — они занимают пятое место по величине среди иностранцев. Польские мигранты являются опорой рынка труда, они ухаживают за пожилыми, занимаются уборкой, работают инженерами и врачами, при этом они сталкиваются с барьерами в карьерном росте и до сих пор не чувствуют себя полноценными членами немецкого общества.

При этом, Польша становится для поляков более привлекательной, так как вошла в число самых быстрорастущих экономик Евросоюза.

​Ранее сообщалось, что власти Польши планируют призвать около 300 тысяч граждан на военную службу и сборы в 2026 году.

