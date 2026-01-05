Реклама

Путешествия
Путешествия
08:43, 5 января 2026Путешествия

Названа причина пробки из автобусов с российскими туристами на границе с Китаем

Генконсульство РФ: Пробки на границе с КНР возникли из-за роста пассажиропотока
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Задержки и большие пробки из автобусов с российскими туристами на пограничном пункте пропуска Маньчжурия (между Россией и Китаем — прим. «Ленты.ру») возникли из-за резкого роста пассажиропотока. Об этом сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве России в Харбине.

В дипмиссии отметили, что по данным представителей властей Маньчжурия, проблема возникла по техническим причинам из-за роста пассажиропотока.

«4 января через пункт пропуска проследовало 3178 пассажиров на въезд в КНР и 2716 — на выезд из страны», — добавили в Генконсульстве.

На 5 января пункт пропуска между Россией и Китаем работает в штатном режиме и задержек нет.

Российские туристы 4 января сообщали о том, что на границе с Китаем был затор из 30 автобусов с российскими номерами. Некоторые россияне ожидали в очереди более 10 часов. Причем транспорт с китайскими гражданами пропускали без проблем.

Ранее застрявшие на острове Сокотра россияне попросили Посольство России в Йемене о помощи.

