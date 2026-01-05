Названо число бомбардировок США в разных странах за год

Профессор Сакс: США в 2025 году бомбардировали семь стран

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что в 2025 году США провели бомбардировки в семи странах. Его слова приводит РИА Новости.

Сакс подчеркнул, что ни одна из американских операций в 2025 году не была совершена в целях самозащиты или санкционирована ООН. Он напомнил, что атакам Вашингтона подверглись Иран, Ирак, Нигерия, Сомали, Сирия, Йемен и теперь Венесуэла.

Ранее в Нью-Йорке состоялось первое судебное заседание по делу задержанного в ходе операции США в Венесуэле лидера Боливарианской Республики Николаса Мадуро. Ему предоставили слово: он отрицал свою вину во вменяемых ему преступлениях.