12:42, 5 января 2026

Орбан заявил о крушении миропорядка

Орбан назвал операцию США в Венесуэле крушением либерального миропорядка
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Военная операция США в Венесуэле означает крушение либерального миропорядка. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем аккаунте социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В первые дни этого года мы получили важное напоминание о том, что либеральный мировой порядок рушится. Избрание президентом Трампа принесло ему помилование. Однако новый мир все еще бурлит. Грядут более ветреные, непредсказуемые и опасные годы», — указал политик.

Орбан также подчеркнул, что венгерскому народу предстоит в апреле сделать свой выбор в условиях разрушающегося миропорядка. Таким образом он отсылал к грядущим парламентским выборам, которые пройдут в этом году.

В ночь на субботу, 3 января, Вооруженные силы США нанесли серию ракетных ударов по объектам на территории Венесуэлы. Под атаки попали военные базы, нефтеперерабатывающий завод, здание парламента. После стало известно, что силы американского спецназа поймали венесуэльского президента Николаса Мадуро. Он доставлен в Нью-Йорк, где, по словам Трампа, предстанет перед судом.

