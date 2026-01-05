По делу о смерти приехавшей из Италии в Россию блогерши предъявили обвинение

СК обвинил в смерти блогера Бурцевой врача-самоучку из частной клиники Москвы

В Москве следователи предъявили обвинение по уголовному делу о смерти пациентки после процедуры в частной клинике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигурантке дела вменили статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Она задержана, уточняет Telegram-канал Mash. Обвиняемая — 26-летняя врач-самоучка, которая снимала кабинет в частной клинике Elmas и проводила блогерше Юлии Бурцевой процедуру по увеличению ягодиц.

Следователи провели осмотр места преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята служебная и медицинская документация, проводится допрос свидетелей.

38-летняя Бурцева постоянно проживала с мужем-итальянцем и семьей в Италии и приехала в Москву отметить Новый год с родными и сделать пластическую операцию. У нее в блоге, где она активно рассказывала о жизни в Италии, об отношениях и различиях двух культур, было около 70 тысяч подписчиков.

4 января стало известно, что блогерша впала в кому. Во время процедуры в элитной клинике у нее развился анафилактический шок. Бурцеву экстренно госпитализировали в критическом состоянии, но врачам не удалось ее спасти.