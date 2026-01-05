Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:50, 5 января 2026Силовые структуры

По делу о смерти приехавшей из Италии в Россию блогерши предъявили обвинение

СК обвинил в смерти блогера Бурцевой врача-самоучку из частной клиники Москвы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве следователи предъявили обвинение по уголовному делу о смерти пациентки после процедуры в частной клинике. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Фигурантке дела вменили статью 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Она задержана, уточняет Telegram-канал Mash. Обвиняемая — 26-летняя врач-самоучка, которая снимала кабинет в частной клинике Elmas и проводила блогерше Юлии Бурцевой процедуру по увеличению ягодиц.

Следователи провели осмотр места преступления, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята служебная и медицинская документация, проводится допрос свидетелей.

38-летняя Бурцева постоянно проживала с мужем-итальянцем и семьей в Италии и приехала в Москву отметить Новый год с родными и сделать пластическую операцию. У нее в блоге, где она активно рассказывала о жизни в Италии, об отношениях и различиях двух культур, было около 70 тысяч подписчиков.

4 января стало известно, что блогерша впала в кому. Во время процедуры в элитной клинике у нее развился анафилактический шок. Бурцеву экстренно госпитализировали в критическом состоянии, но врачам не удалось ее спасти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сменил главу СБУ вопреки протестам генералов. Спецслужбу возглавил автор операции «Паутина»

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    В России подскочила цена на спортивный костюм задержанного президента Венесуэлы

    Вероятность военного столкновения стран Латинской Америки и США оценили

    Генсек ООН жестко высказался об атаке США на Венесуэлу

    В России заявили об осуждении акта международной агрессии США в отношении Венесуэлы

    По делу о смерти приехавшей из Италии в Россию блогерши предъявили обвинение

    Москвичей предупредили об ограничениях движения транспорта 6 и 7 января

    Испанские футболисты приехали на матч в костюмах в стиле задержанного американцами Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok