В российском регионе резко повысили размер единовременных выплат контрактникам

ДОСААФ: В Татарстане контрактникам повысили выплаты до 2,9 миллиона рублей

Размер выплат заключившим контракт с Минобороны России жителям Татарстана с января увеличен до 2,9 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на ДОСААФ республики.

Отмечается, что новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контракт начали действовать с 1 января 2026 года. «В Татарстане утвердили решение повысить выплаты контрактникам до 2,9 миллиона рублей», — подчеркнули в организации.

Как объяснили специалисты, сумма складывается из выплат от республики в размере 2,5 миллиона рублей и от Минобороны России — 400 тысяч рублей.

Ранее власти Башкирии в два раза снизили выплаты служащим по контракту с Минобороны. Размер выплат теперь составляет 500 тысяч рублей, хотя до этого был миллион.