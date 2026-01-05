Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:28, 5 января 2026Россия

В российском регионе резко повысили размер единовременных выплат контрактникам

ДОСААФ: В Татарстане контрактникам повысили выплаты до 2,9 миллиона рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Размер выплат заключившим контракт с Минобороны России жителям Татарстана с января увеличен до 2,9 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на ДОСААФ республики.

Отмечается, что новые правила единовременной финансовой поддержки желающим заключить контракт начали действовать с 1 января 2026 года. «В Татарстане утвердили решение повысить выплаты контрактникам до 2,9 миллиона рублей», — подчеркнули в организации.

Как объяснили специалисты, сумма складывается из выплат от республики в размере 2,5 миллиона рублей и от Минобороны России — 400 тысяч рублей.

Ранее власти Башкирии в два раза снизили выплаты служащим по контракту с Минобороны. Размер выплат теперь составляет 500 тысяч рублей, хотя до этого был миллион.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадуро нанял успешного адвоката

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

    Премьер Чехии резко отреагировал на критику посла Украины

    В российском регионе резко повысили размер единовременных выплат контрактникам

    Мадуро обязали явиться в суд для слушаний

    Президент Венесуэлы на заседании суда назвал себя военнопленным

    Мадуро назвал себя честным человеком

    ВСУ попытались ударить по восьми регионам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok