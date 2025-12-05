Реклама

13:31, 5 декабря 2025Россия

В российском регионе в два раза снизили выплаты контрактникам

Власти Башкирии в два раза снизили выплаты служащим по контракту с Минобороны
Майя Назарова

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Власти Башкирии в два раза снизили выплаты служащим по контракту с Минобороны. Размер выплат теперь составляет 500 тысяч рублей, хотя до этого был миллион. О таком решении говорится в указе главы российской республики.

В правительстве региона отметили, что понизятся и выплаты военным, заключившим контракт в Уфе — до 100 тысяч рублей.

Документ вступил в силу с 1 декабря текущего года. Для жителей Башкирии, подписавших контракт до конца осени, сумму выплат не меняли.

До этого сообщалось, что размер выплат контрактникам в Саратовской области снизили почти в пять раз. Сейчас военнослужащим там выплачивают по 450 тысяч рублей.

Аналогичные меры ранее были приняты в Оренбургской и Самарской областях, Чувашии, в республиках Татарстан и Марий Эл.

