В российском регионе резко снизили выплаты контрактникам. Они будут получать почти в пять раз меньше

В Саратовской области снизили размер единовременной выплаты заключившим контракт с Министерством обороны России для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции (СВО).

Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на официальном сайте региона. Вице-губернатор Михаил Орлов подписал его 24 октября.

С 1 февраля по 24 августа 2025 года контрактники в Саратовской области получали единовременную выплату в размере 700 тысяч рублей из регионального бюджета. С 25 августа сумму увеличили до 2,2 миллиона рублей.

Согласно документу, теперь сумма снижена почти в пять раз — до 450 тысяч рублей. Это нововведение будет действовать с 28 октября по 31 декабря 2025 года.

Для саратовских участников СВО по контракту продолжают действовать федеральные и региональные меры поддержки, в том числе списание просроченных долгов по кредитам до 10 миллионов рублей и освобождение от уплаты транспортного налога.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Самарской области выплату уменьшили в девять раз

Единовременную выплату после подписания контракта с Минобороны для участия в СВО уменьшили в девять раз в Самарской области.

В начале года региональные власти объявили самую большую в России выплату добровольцам СВО. Общая сумма составляла 4 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона — из бюджета региона.

Теперь же жители области при заключении контракта на военную службу получат 400 тысяч рублей от региона, еще 400 тысяч — из федерального бюджета.

Офицерам запаса, отправляющимся в зону СВО из Самарской области, как и раньше, единовременно выплачивается 3,6 миллиона рублей.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Челябинской области резко повысили выплаты

Выплаты для новобранцев СВО резко повысили в Челябинской области. Автором инициативы стал губернатор региона Алексей Текслер. Ее поддержали депутаты областного Законодательного собрания.

Контрактники из Челябинской области будут получать 2,4 миллиона рублей из регионального бюджета. Ранее им выплачивали 1,5 миллиона рублей. Кроме того, муниципальная выплата увеличена вдвое — до 200 тысяч рублей.

Путин подписал закон о статусе ветерана еще для одной категории военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-штурмовикам, участвующим в СВО.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он уже вступил в силу. Изменения внесены в закон «О ветеранах».

Согласно нововведению, статус ветерана боевых действий получат россияне, которые заключили контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполняли задачи в зоне СВО в качестве штурмовиков.

Размер ежемесячной денежной выплаты штурмовикам-добровольцам будут устанавливать территориальные органы Социального фонда России.