Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:56, 28 октября 2025Россия

В российском регионе резко снизили выплаты контрактникам. Они будут получать почти в пять раз меньше

Размер выплат контрактникам в Саратовской области снизили почти в пять раз
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Саратовской области снизили размер единовременной выплаты заключившим контракт с Министерством обороны России для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции (СВО).

Соответствующее постановление областного правительства опубликовано на официальном сайте региона. Вице-губернатор Михаил Орлов подписал его 24 октября.

С 1 февраля по 24 августа 2025 года контрактники в Саратовской области получали единовременную выплату в размере 700 тысяч рублей из регионального бюджета. С 25 августа сумму увеличили до 2,2 миллиона рублей.

Согласно документу, теперь сумма снижена почти в пять раз — до 450 тысяч рублей. Это нововведение будет действовать с 28 октября по 31 декабря 2025 года.

Для саратовских участников СВО по контракту продолжают действовать федеральные и региональные меры поддержки, в том числе списание просроченных долгов по кредитам до 10 миллионов рублей и освобождение от уплаты транспортного налога.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Самарской области выплату уменьшили в девять раз

Единовременную выплату после подписания контракта с Минобороны для участия в СВО уменьшили в девять раз в Самарской области.

В начале года региональные власти объявили самую большую в России выплату добровольцам СВО. Общая сумма составляла 4 миллиона рублей, из которых 3,6 миллиона — из бюджета региона.

Теперь же жители области при заключении контракта на военную службу получат 400 тысяч рублей от региона, еще 400 тысяч — из федерального бюджета.

Офицерам запаса, отправляющимся в зону СВО из Самарской области, как и раньше, единовременно выплачивается 3,6 миллиона рублей.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Челябинской области резко повысили выплаты

Выплаты для новобранцев СВО резко повысили в Челябинской области. Автором инициативы стал губернатор региона Алексей Текслер. Ее поддержали депутаты областного Законодательного собрания.

Контрактники из Челябинской области будут получать 2,4 миллиона рублей из регионального бюджета. Ранее им выплачивали 1,5 миллиона рублей. Кроме того, муниципальная выплата увеличена вдвое — до 200 тысяч рублей.

Материалы по теме:
«Мощное оружие, но не совсем современное» Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
«Мощное оружие, но не совсем современное»Запад наращивает ударную силу ВСУ. Как передача Киеву ракет Tomahawk повлияет на ход СВО?
11 октября 2025
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева» Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
«Эскалация конфликта — единственный выход для Киева»Почему переговоры по Украине зашли в тупик и чего добиваются США и Евросоюз?
6 октября 2025
«Эпоха мира закончилась» Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
«Эпоха мира закончилась»Европа тратит все больше денег на оборону и новые вооружения. Как скоро это станет угрозой для России?
1 октября 2025

Путин подписал закон о статусе ветерана еще для одной категории военнослужащих

Президент России Владимир Путин подписал закон о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам-штурмовикам, участвующим в СВО.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Он уже вступил в силу. Изменения внесены в закон «О ветеранах».

Согласно нововведению, статус ветерана боевых действий получат россияне, которые заключили контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 года по 1 сентября 2023 года и выполняли задачи в зоне СВО в качестве штурмовиков.

Размер ежемесячной денежной выплаты штурмовикам-добровольцам будут устанавливать территориальные органы Социального фонда России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи бойцов ВСУ может смыть водой в Волчанске после ударов по дамбе под Белгородом. Что об этом известно?

    Зрелые люди предупредили молодежь о главных ловушках взрослой жизни

    Массовая драка во время чемпионата по рукопашному бою попала на видео

    Британцы нашли способ противостоять России

    Ушедший из России автогигант стал лидером по продажам премиум машин в стране

    Трамп назвал страну с самыми сильными вооруженными силами

    Раскрыта многомиллионная выручка Егора Крида за концерты

    Летевший в Таджикистан самолет экстренно сел в российском городе

    В России призвали ограничить показ «Маши и Медведя»

    Орбан заявил об исчерпании ЕС средств для помощи Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости