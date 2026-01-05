Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 5 января 2026Мир

Премьер Чехии резко отреагировал на критику посла Украины

Премьер Чехии Бабиш: Посол Украины Зварыч нарушил дипломатический этикет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Премьер Чехии Андрей Бабиш

Премьер Чехии Андрей Бабиш. Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил посла Украины в Праге Василия Зварыча в нарушении дипломатического этикета. Его слова приводит РИА Новости.

Причиной стала критика Зварыча новогоднего обращения спикера палаты депутатов Чехии Томио Окамуры. «Ему здесь нечему нас учить. Он дипломат. Если так говорит министр иностранных дел Украины, то он политик, все нормально», — подчеркнул Бабиш, комментируя поступок украинского посла.

Ранее чешский премьер заявил, что Прага больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета. Он указал, что данные Евросоюзом (ЕС) финансовые гарантии Киеву фактически являются долгом, выразив уверенность, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мадуро нанял успешного адвоката

    Москва и Киев заключили «атомное перемирие». Что о нем известно

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. На что великий русский поэт растратил целое состояние

    Госдеп объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов США

    Премьер Чехии резко отреагировал на критику посла Украины

    В российском регионе резко повысили размер единовременных выплат контрактникам

    Мадуро обязали явиться в суд для слушаний

    Президент Венесуэлы на заседании суда назвал себя военнопленным

    Мадуро назвал себя честным человеком

    ВСУ попытались ударить по восьми регионам России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok