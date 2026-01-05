Премьер Чехии резко отреагировал на критику посла Украины

Премьер Чехии Бабиш: Посол Украины Зварыч нарушил дипломатический этикет

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш обвинил посла Украины в Праге Василия Зварыча в нарушении дипломатического этикета. Его слова приводит РИА Новости.

Причиной стала критика Зварыча новогоднего обращения спикера палаты депутатов Чехии Томио Окамуры. «Ему здесь нечему нас учить. Он дипломат. Если так говорит министр иностранных дел Украины, то он политик, все нормально», — подчеркнул Бабиш, комментируя поступок украинского посла.

Ранее чешский премьер заявил, что Прага больше не может давать Украине деньги из государственного бюджета. Он указал, что данные Евросоюзом (ЕС) финансовые гарантии Киеву фактически являются долгом, выразив уверенность, что Украина никогда не сможет вернуть эти деньги.