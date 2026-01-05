Путин назначил замглавы Минюста Ардабьеву представителем по алиментам в СНГ

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом назначении статс-секретаря — замглавы Министерства юстиции Елены Ардабьевой. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Из указа следует, что Ардабьева станет официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации протокола о внесении изменений в конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Протокол был подписан Путиным 13 мая 2025 года. Он упрощает взыскание алиментов на детей в СНГ, так как позволяет действовать не только по решению суда, но и по судебному приказу.

В мае 2024 года президент подписал закон, в соответствии с которым в России появится открытый реестр должников по алиментам.