Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:48, 5 января 2026Россия

Путин подписал указ о новом назначении

Путин назначил замглавы Минюста Ардабьеву представителем по алиментам в СНГ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ о новом назначении статс-секретаря — замглавы Министерства юстиции Елены Ардабьевой. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

Из указа следует, что Ардабьева станет официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами Федерального собрания РФ вопроса о ратификации протокола о внесении изменений в конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам.

Протокол был подписан Путиным 13 мая 2025 года. Он упрощает взыскание алиментов на детей в СНГ, так как позволяет действовать не только по решению суда, но и по судебному приказу.

В мае 2024 года президент подписал закон, в соответствии с которым в России появится открытый реестр должников по алиментам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России ответили на изменившуюся позицию Трампа по атаке ВСУ на резиденцию Путина

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Зеленский назначил новым советником внучку нацистского пособника

    Российский теннисист поделился ощущениями от выступления в нейтральном статусе

    Путин подписал указ о новом назначении

    Российские ПВО сбили три снаряда РСЗО HIMARS и 356 украинских дронов за сутки

    Более 30 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в Амурской области

    Носатый потребовал избавиться от автоматов Калашникова

    Стало известно о пострадавших при атаках дронами ВСУ Белгородской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok