Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров, не имеющих аналогов

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину, Центробанку и региональным властям обеспечить изменение структуры импорта, включая расширение поставок приоритетных товаров и услуг. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который опубликован на сайте Кремля.

Глава государства в числе ключевых задач на 2026 год поручил изменить структуру импорта товаров и услуг, в том числе расширить импорт приоритетных групп товаров и услуг, то есть трудоинтенсивных товаров и услуг, а также технологических решений, не имеющих отечественных аналогов.

Доклад необходимо предоставить до 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

