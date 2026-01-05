Реклама

Экономика
15:44, 5 января 2026Экономика

Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров

Путин поручил расширить импорт приоритетных товаров, не имеющих аналогов
Варвара Кошечкина
Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин дал поручение кабмину, Центробанку и региональным властям обеспечить изменение структуры импорта, включая расширение поставок приоритетных товаров и услуг. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, который опубликован на сайте Кремля.

Глава государства в числе ключевых задач на 2026 год поручил изменить структуру импорта товаров и услуг, в том числе расширить импорт приоритетных групп товаров и услуг, то есть трудоинтенсивных товаров и услуг, а также технологических решений, не имеющих отечественных аналогов.

Доклад необходимо предоставить до 1 июня. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и высшие должностные лица субъектов Российской Федерации.

Ранее глава государства давал поручение правительству по многодетным семьям. Путин поручил правительству найти гибкое решение для поддержки многодетных семей.

