12:14, 5 января 2026

Установку ПЗРК на дроны-камикадзе «Герань» объяснили

«Военная хроника»: ПЗРК на «Геранях» позволят парализовать противодействие ВСУ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Если сообщения об установке переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) на дроны-камикадзе «Герань» подтвердятся, то это станет еще одним логичным шагом по развитию одного из самых эффективных средств поражения за время проведения спецоперации. Об этом пишут авторы Telegram-канала «Военная хроника».

По их мнению, «Герани» насыщаются ПЗРК не массово, а на ограниченных партиях для решения конкретных задач: например, для сопровождения ударных волн дронов, а также для работы по районам, тщательно прикрытым ПВО.

Авторы отмечают, что украинские военные все активнее используют вертолеты и специальные дроны для охоты на «Герани». Появление ПЗРК должно резко повысить риск для противодействия российским беспилотникам.

«Если эксперимент окажется успешным, последствия будут не столько тактическими, сколько экономическими. Противнику либо придется терять более дорогие средства перехвата, либо увеличивать плотность ПВО, либо менять саму концепцию борьбы с дронами», — говорится в посте.

Ранее было опубликовано видео «Герани» с ракетой от ПЗРК «Игла». На кадрах видно, что ракета в штатном транспортно-пусковом контейнере закреплена на фюзеляже дрона.

