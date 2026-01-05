Реклама

Наука и техника
07:39, 5 января 2026Наука и техника

БПЛА «Герань» с ракетой ПЗРК «Игла» показали на видео

Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Опубликовано видео беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Герань» с ракетой переносного зенитного ракетного комплекса «Игла». Кадры разместил Telegram-канал «Военная хроника».

Подчеркивается, что ракета в штатном транспортно-пусковом контейнере закреплена на фюзеляже дрона. О способе ее пуска и наведения на цель не уточняется.

Ранее спецназ «Охотник» уничтожил технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях за Константиновку и попал на видео.

До этого было опубликовано видео уничтожения натовской техники около Красноармейска. На видео показаны фрагменты ликвидации боевиков, позиций, натовской и другой техники, тяжелых дронов-бомбардировщиков, а также систем связи.

