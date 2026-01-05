Реклама

18:19, 5 января 2026

Раскрыта биография нового главы СБУ

Страна.ua: Врио главы СБУ Хмара причастен к организации дроновых ударов по РФ
Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Евгений Хмара является автором и организатором дроновых ударов по территории России. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Из его биографии следует, что он — кадровый офицер СБУ. Хмара в последние годы занимал руководящие должности в спецподразделениях. Весной 2023 года он возглавил Центр антитеррора.

25 августа 2025 года его назначили начальником ЦСО «А» СБУ, именно это подразделение занимается организацией операций на российской территории. Хмара, в частности, был автором операции «Паутина», которая заключается в атаках на стратегическую авиацию России.

Также он руководил операцией на острове Змеиный.

С его назначением на пост главы СБУ политика президента Украины Владимира Зеленского будет меняться в сторону усиления терроризма, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. «Наша контрразведка, я думаю, это уже оценила. Опасаться не надо, но надо быть бдительным», — заключил он.

