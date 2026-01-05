Реклама

В России отреагировали на назначение врио главы СБУ

Депутат Колесник: Политика Киева будет меняться в сторону усиления терроризма
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Политика президента Украины Владимира Зеленского будет меняться в сторону усиления терроризма, убежден член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на назначение нового врио главы Службы безопасности Украины (СБУ).

«[Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий] Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был профессионально подготовленным человеком. Я думаю, что замены эти в преддверии выборов. Тем более Зеленский назначил начальника Главного управления разведки (ГУР) [Кирилла] Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) главой офиса президента. Это определяет политику», — отметил Колесник.

Депутат напомнил, что ГУР под управлением Буданова активно занимается диверсиями, террористическими актами и провокациями на территории России.

«Поставил он (врио главы СБУ — прим. «Ленты.ру») [начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения] Хмару, который занимается специальными операциями. То есть это история в сторону терроризма. Надо внимательнее к этому. Наша контрразведка, я думаю, это уже оценила. Опасаться не надо, но надо быть бдительным», — заключил Колесник.

Я так понимаю, что внешняя политика Зеленского будет меняться в эту сторону — в сторону усиления терроризма

Андрей Колесникчлен комитета Госдумы по обороне

Ранее Зеленский назначил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) начальника Центра спецопераций «А» СБУ Евгения Хмара. Днем 5 января также стало известно, что экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк написал заявление об уходе.

