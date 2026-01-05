Реклама

Экономика
09:16, 5 января 2026Экономика

Россиянам назвали профессии с ростом зарплат в 2026 году

hh.ru: Рост зарплат в 2026 году затронет разработчиков программного обеспечения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Рост зарплат в России в этом году не будет массовым явлением, он затронет высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прогноз hh.ru.

Речь идет, в частности, о разработчиках программного обеспечения, уточнили аналитики. По итогам 2025 года средний оклад опытных специалистов в этой отрасли достиг порядка 284 тысяч рублей в месяц. В 2026-м их зарплаты продолжат расти на фоне сохраняющейся нехватки кадров.

Другими специалистами, оклады которых увеличатся в этом году, отмечают эксперты, станут финансовые аналитики. В 2025 году их средние оклады составили около 117 тысяч рублей. Та же динамика затронет дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению, специалистов по кибербезопасности, product-менеджеров и системных инженеров, ожидают в hh.ru.

В целом 2026 году на российском рынке труда, скорее всего, окажется периодом завершения так называемой «зарплатной гонки». Ощутимое замедление реальных окладов в стране начало отчетливо прослеживаться еще в 2025-м, отмечали в Центробанке (ЦБ). Нынешний год может закрепить эту тенденцию, полагают в регуляторе. Руководителям компаний больше невыгодно искать новых сотрудников. В условиях заметного роста издержек все чаще делают ставку на удержание действующих работников, констатировали в регуляторе.

