Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:49, 5 января 2026Россия

Россиянка решила повторить тренд из соцсетей и получила ожоги

Россиянка решила повторить тренд из соцсетей с этиловым спиртом и получила ожоги
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

Молодая россиянка захотела повторить тренд из соцсетей и получила ожоги. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Девушка решила снять трендовый видеоролик, в котором двум друзьям нужно взяться за руки, вылить на них 95-процентный спирт и поджечь. Однако ситуация пошла по худшему сценарию — в результате россиянка почувствовала сильную боль в руке, которая оказалась в огне, и обратилась к медикам. Врачи диагностировали у пострадавшей ожог второй степени. Ей потребуется длительное восстановление.

Ранее стало известно, что российские школьники массово «подсели» на орех из Азии, который способен вызывать рак. Речь идет о бетельном орехе, или бинлане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назначил Хмару врио главы СБУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Мадуро стал на шаг ближе к суду в США

    Орбан жестко высказался о сравнении атаки США на Венесуэлу с СВО

    В РПЦ призвали россиян отказаться от свинского образа жизни на Рождество

    Бывшая помощница Байдена раскрыла его настоящее отношение к России

    Стал известен новый главный тренер «Спартака»

    Совершено нападение на дом вице-президента США

    В России оценили сроки создания буферной зоны на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok