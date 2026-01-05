Россиянка решила повторить тренд из соцсетей и получила ожоги

Россиянка решила повторить тренд из соцсетей с этиловым спиртом и получила ожоги

Молодая россиянка захотела повторить тренд из соцсетей и получила ожоги. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «112».

Девушка решила снять трендовый видеоролик, в котором двум друзьям нужно взяться за руки, вылить на них 95-процентный спирт и поджечь. Однако ситуация пошла по худшему сценарию — в результате россиянка почувствовала сильную боль в руке, которая оказалась в огне, и обратилась к медикам. Врачи диагностировали у пострадавшей ожог второй степени. Ей потребуется длительное восстановление.

