22:54, 5 января 2026Россия

Российским бойцам начали рассылать фейки с угрозами от командования

ЦИПсО Украины рассылают бойцам РФ фейки с якобы угрозами от командования
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Центры информационно-психологических операций (ЦИПсО) Украины распространяют через мессенджеры сообщения, созданные с помощью нейросетей, в которых под видом командования ВС РФ направляются угрозы российским военным с целью похищения данных. Об этом сообщает ТАСС.

«В мессенжерах противник с фейковых аккаунтов рассылает сообщения-угрозы военнослужащим ВС РФ от имени командования, используя их реальные ФИО и фото, найденные в открытых источниках», — говорится в сообщении.

По мнению собеседника агентства, цель подобных действий — похищение личных данных жертвы, ее родственников и сослуживцев, служебной информации, а также денежных средств для дальнейшего шантажа или другого деструктивного воздействия на военнослужащего.

Он отметил, что часто противник использует дипфейки, сгенерированные нейросетями и подделанные в фоторедакторе документы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины ведут подготовку фейков об успехах на купянском направлении. По словам Марочко, подготовкой материалов занимается ЦИПсО.

