Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:42, 5 января 2026Россия

Российский рядовой сбил БПЛА ВСУ и помог избежать потерь

Минобороны: Рядовой Шейнмаер сбил 2 БПЛА ВСУ из стрелкового оружия
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Рядовой Алексей Шейнмаер в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стрелкового оружия, чем помог избежать потерь среди личного состава. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Во время движения штурмовая группа подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Укрывшись от разрывов, Алексей обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат разведывательного типа, корректирующий огонь миномета. Гвардии рядовой Алексей Шейнмаер занял выгодную позицию и открыл огонь из личного стрелкового оружия, что привело к уничтожению БПЛА противника в воздухе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что после этого рядовой сбил FPV-дрон ВСУ, позволив группе избежать потерь, а также завладеть позициями противника.

Ранее российский военный поразил украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат типа «Баба-Яга» в Донецкой народной республике (ДНР) с применением веревки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп ответил на один вопрос об ударе Украины по резиденции Путина

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    На Западе заявили о тупике для Зеленского из-за похищения Мадуро

    Российский рядовой сбил БПЛА ВСУ и помог избежать потерь

    Экс-помощница Байдена заявила о крахе американской империи

    В Киеве раскритиковали кадровую политику Зеленского

    Венесуэла начала борьбу за похищенного Мадуро

    Трамп намекнул на разгром Кубы

    Венесуэла предложила США сотрудничество

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok