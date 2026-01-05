Минобороны: Рядовой Шейнмаер сбил 2 БПЛА ВСУ из стрелкового оружия

Рядовой Алексей Шейнмаер в зоне проведения специальной военной операции (СВО) сбил два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) из стрелкового оружия, чем помог избежать потерь среди личного состава. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит ТАСС.

«Во время движения штурмовая группа подверглась минометному обстрелу со стороны противника. Укрывшись от разрывов, Алексей обнаружил вражеский беспилотный летательный аппарат разведывательного типа, корректирующий огонь миномета. Гвардии рядовой Алексей Шейнмаер занял выгодную позицию и открыл огонь из личного стрелкового оружия, что привело к уничтожению БПЛА противника в воздухе», — сообщили в оборонном ведомстве.

Подчеркивается, что после этого рядовой сбил FPV-дрон ВСУ, позволив группе избежать потерь, а также завладеть позициями противника.

Ранее российский военный поразил украинский тяжелый беспилотный летательный аппарат типа «Баба-Яга» в Донецкой народной республике (ДНР) с применением веревки.