Собянин рассказал о летевших на Москву украинских БПЛА

Собянин: ПВО уничтожила два украинских беспилотника, летевших на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице в мессенджере MAX рассказал о двух сбитых беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели в сторону столицы.

Вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной России 4 января в период с 21:00 до 23:59 по московскому времени. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.

В Telegram-канале Министерства обороны РФ добавили, что с 23:00 4 января и до 07:00 5 января в небе над регионами России было уничтожено три украинских беспилотника самолетного типа: два над Московским регионом и один над Рязанской областью.

Информации о пострадавших и о разрушениях не поступало.

Ранее появились подробности ночных ударов Вооруженных Сил России по Украине.