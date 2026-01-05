Реклама

Совершено нападение на дом вице-президента США

CNN: Совершено нападение на дом вице-президента США Вэнса
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Andrew Harnik / Reuters

Совершено нападение на дом вице-президента США Джей Ди Вэнса в его родном штате Огайо, в результате которого были повреждены окна. Об этом сообщает телеканал CNN.

«На фотографиях, опубликованных местными СМИ, были видны повреждения окон дома. Представитель Секретной службы заявил, что задержанный, взрослый мужчина, личность которого не установлена, был "за причинение имущественного ущерба, включая разбитие окон на фасаде частного дома, связанного с Вэнсом"», — отмечает телеканал.

Уточняется, что сам Вэнс и его семья не находились дома на момент инцидента.

23 декабря телеканал NBC сообщил, что большинство участников ежегодной конференции консерваторов США AmericaFest поддержали американского вице-президента Джея Ди Вэнса в качестве кандидата от республиканцев на следующих выборах. Согласно результатам опроса, 84 процента опрошенных участников конференции поддерживают Вэнса как преемника президента США Дональда Трампа на следующих выборах. Вице-президент также получил публичную поддержку от Эрики Кирк.

