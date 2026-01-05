Стало известно о напряженной обстановке у места содержания Мадуро

РИА Новости: Обстановку у СИЗО, где содержится Мадуро, назвали напряженной

У здания следственного изолятора Metropolitan Detention Center в Нью-Йорке, где содержат президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечается напряженная обстановка, дежурят усиленные наряды полиции. Об этом сообщает РИА Новости.

Вход в изолятор охраняют как минимум четыре полицейских машины. Скопления людей на проезжей части не допускается, правоохранители направляют их на тротуар, пишет агентство.

На месте работают большое количество журналистов — им выделили специальную зону с прямым обзором здания СИЗО.

Также известно о появлении людей с флагами США и Венесуэлы, выступающими против Мадуро.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил колумбийского лидера Густаво Петро в активизации производства кокаина в Латинской Америке и не исключил проведения военной операции по примеру Венесуэлы.