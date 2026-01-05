Стало известно о пострадавших при атаках дронами ВСУ Белгородской области

Гладков: Двое жителей Белгородской области ранены при атаках дронами ВСУ

Двое жителей Белгородской области пострадали в результате атак дронами ВСУ. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

В городе Грайворон ранения получил водитель грузовика, припаркованного у торгового объекта. Он в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу. Врачи диагностировали у мужчины минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения головы, рваные раны рук и ног, он также лишился пальцев на руке. У раненого остановилось сердце, но медикам удалось его откачать. Сейчас он в реанимации.

Вторым пострадавшим стал мужчина, находившийся за рулем грузовика в селе Белянка Шебекинского округа. В результате атаки дрона водитель получил закрытую черепно-мозговую травму, множественные осколочные ранения спины, ноги и лица. Бригада скорой помощи под прикрытием бойцов подразделения «БАРС-Белгород» вывезла его. Он доставлен в областную клиническую больницу. Состояние раненого оценивается как средней степени тяжести.

Ранее губернатор заявлял, что ВСУ усилили атаки на Белгородскую область. 4 января с 9:00 до 15:00 по московскому времени регион атаковали 60 беспилотников.