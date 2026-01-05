Реклама

Суды в России приговорили рекордное число граждан к пожизненным срокам

Российские суды в 2025 году приговорили 100 человек к пожизненным срокам
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суды в России в минувшем году приговорили 100 человек к пожизненным срокам, показатель стал рекордным за последние годы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России сообщило агентство ТАСС.

По информации источника, 100 приговоров к пожизненному заключению было вынесено за период с января по ноябрь 2025 года. В соответствии с судебной статистикой, предыдущие максимальные показатели по числу подобных приговоров фиксировались в 2005-м и 2012-м — в обоих случаях они составили 84. В 2020 году суды вынесли 66 приговоров к пожизненному лишению свободы, в 2021-м — 47, в 2022-м — 58, в 2023-м — 78, в 2024-м — 79. В общей сложности за период с 2005 по 2024 годы суды вынесли более 1,3 тысячи таких решений.

