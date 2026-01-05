Стало известно о возможных травмах Мадуро

CNN: Мадуро мог получить травмы во время похищения спецназом США

Венесуэльский президент Николас Мадуро мог получить травмы во время операции по его похищению американским спецназом, передает телеканал CNN.

Журналисты, присутствовавшие на заседании суда, отметили, что венесуэльский политик держался «достаточно уверенно» и активно делал письменные заметки во время заседания. Они заметили, что Мадуро мог быть травмирован во время похищения: венесуэльский президент с видимым трудом садился и вставал со своего места.

Самолет с Мадуро приземлился на авиабазе национальной гвардии Стюарт в Нью-Йорке ранее 4 января. В ночь на субботу, 3 января, США нанесли несколько ударов по объектам в Венесуэле. В результате атаки повреждения получил порт Ла-Гуайра — один из крупнейших в стране. Мадуро и его супруга были схвачены американскими спецназовцами и вывезены из страны. В США им предъявили обвинения в наркоторговле.