17:40, 5 января 2026

В Германии двумя словами описали атаку США на Венесуэлу

Политик Брантнер: Действия США против Венесуэлы были чистым империализмом
Максим Габриелян
Максим Габриелян

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Действия США против Венесуэлы, включая кражу президента страны Николаса Мадуро, были актом «чистого империализма». Об этом заявила сопредседатель партии «Союз90/Зеленые» Франциска Брантнер в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

«Угрожать стране военной силой без какой-либо международно-правовой легитимации и при этом откровенно заявлять, что цель — ее нефтяные ресурсы, — это империализм в чистом виде», — указала политик.

Брантнер также выразила опасения, что политика президента США Дональда Трампа означает откат к эпохе грубой силы, как инструмента внешней политики великих держав. Она также раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца, назвав его реакцию на атаку по Венесуэле бегством от реальности.

Ранее Мерц, комментируя атаку США на Венесуэлу, затруднился дать ей правовую оценку. Он также призвал не допустить политическую нестабильность в Венесуэле и обеспечить переход власти к избранному на выборах правительству.

