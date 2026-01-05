Реклама

В Конгрессе выступили с требованием насчет операции в Венесуэле

Луна призвала проверить на детекторе лжи всех видевших план операции в Венесуэле
Марина Совина
Фото: Mattie Neretin / Globallookpress.com

Все лица, имевшие доступ к плану по атаке на Венесуэлу, должны пройти проверку на детекторе лжи. С таким требованием выступила член палаты представителей США Анна Паулина Луна на своей странице в социальной сети X.

Она указала на опасность возможной утечки информации о проведенной операции в СМИ. «Любой, кто видел эти планы, должен пройти проверку на детекторе лжи», — подчеркнула конгрессвумен.

Ранее полиция Венесуэлы постановила найти и поймать причастных к атаке США на страну, чтобы передать их суду для рассмотрения уголовных дел.

3 января Вооруженные силы (ВС) США провели военную операцию против Каракаса, в результате которой президент республики Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес был захвачен и вывезен в Америку.

